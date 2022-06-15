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15.06.2022 с воспитанниками оздоровительного лагеря ´Дружба´ провела беседу инспектор ИДН Рубис Д.Д. беседу про профилактике...

15.06.2022 с воспитанниками оздоровительного лагеря ´Дружба´ провела беседу инспектор ИДН Рубис Д.Д. беседу про профилактике...

15.06.2022 с воспитанниками оздоровительного лагеря ´Дружба´ провела беседу инспектор ИДН Рубис Д.Д. беседу про профилактике правонарушений и преступлений.

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