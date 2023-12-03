Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

48 968 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лариса Золотарева
    И,приедет,и валом повалят на концерт. Если ей всенародно ручки целуют!!!!! Я бы её на пушечный выстрел к границе не п...Запашный призвал ...
  • Вовладар Даров
    Глупость это потому что он лишится своего дохода! А так нужно давно запретить издевательства над животными!Запашный назвал з...
  • Владимир Алтайцев
    Да, ледоруба не хватает на  эту  подлую Сильву - приглашает Путина в надежде  арестовать его  и сдать США. Скучает ле...Президент Бразили...

Протестующие в Киеве потребовали вернуть домой мобилизованных в начале СВО

Протестующие в Киеве потребовали вернуть домой мобилизованных в начале СВО

Участники акции в столице Украины потребовали вывести из зоны боевых действи солдат ВСУ, которые принимают участие в спецоперации с самого ее начала, сообщает РИА Новости, ссылаясь на украинское издание «Страна».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей Шишинов
О чём это они? Госдеп приказал- &quot;до последнего укопа&quot;...
Ответить
1 д.

Картина дня

наверх