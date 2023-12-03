Протестующие в Киеве потребовали вернуть домой мобилизованных в начале СВО

Участники акции в столице Украины потребовали вывести из зоны боевых действи солдат ВСУ, которые принимают участие в спецоперации с самого ее начала, сообщает РИА Новости, ссылаясь на украинское издание «Страна».
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