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Литовский министр осадил президента после слов о России

Литовский министр осадил президента после слов о России

Глава Минобороны Литвы Робертас Каунас в интервью LRT назвал недостоверными слова президента Гитанаса Науседы о том, что Россия якобы планирует нанести удары по объектам критической инфраструктуры страны.

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