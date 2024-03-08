Звёзды, в чью природную красоту никто не верит

Природная красота некоторых звезд часто становится предметом споров и сомнений среди публики. Многие люди убеждены, что их обаяние и внешность обязаны исключительно пластической хирургии, игре света и теней, а также умелому применению косметики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии