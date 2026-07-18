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Дом мечты: 7 технологий, которые перевернут представление о жилье

Дом мечты: 7 технологий, которые перевернут представление о жилье

Ещё недавно предел мечтаний ограничивался просторным и красивым домом. Сегодня же гигантские 3D-принтеры «выращивают» здания за считанные дни, архитекторы осваивают океанские просторы, инженеры проектируют лунные базы, а в качестве стройматериала всё чаще рассматривают грибы.

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