Дом мечты: 7 технологий, которые перевернут представление о жилье

Ещё недавно предел мечтаний ограничивался просторным и красивым домом. Сегодня же гигантские 3D-принтеры «выращивают» здания за считанные дни, архитекторы осваивают океанские просторы, инженеры проектируют лунные базы, а в качестве стройматериала всё чаще рассматривают грибы.