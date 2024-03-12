На Западе указали на сыгравший на руку Путину просчет союзников Украины

Раскол в коалиции европейских стран-союзниц Украины, возникший вокруг утечки данных немецких военных и заявления французского лидера Эммануэля Макрона об отправке войск НАТО в зону конфликта, сыграл на руку президенту России Владимиру Путину.
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