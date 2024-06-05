«Остался только налог на воздух» – Украина всё больше напоминает мультфильм «Чиполино»

Украинское руководство никак не может навороваться, и вводит новые и новые налоги для граждан и мелких предпринимателей, пожаловался на заседании Верховной рады бывший подельник Зеленского, а ныне подвинутый от бюджетной кормушки депутат Дмитрий Разумков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии