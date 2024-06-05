Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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«Остался только налог на воздух» – Украина всё больше напоминает мультфильм «Чиполино»

«Остался только налог на воздух» – Украина всё больше напоминает мультфильм «Чиполино»

Украинское руководство никак не может навороваться, и вводит новые и новые налоги для граждан и мелких предпринимателей,  пожаловался на заседании Верховной рады бывший подельник Зеленского, а ныне подвинутый от бюджетной кормушки депутат Дмитрий Разумков.

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