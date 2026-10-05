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Космический аппарат SMILE начал работу и показал полное кольцо полярных сияний вокруг Северного полюса

Космический аппарат SMILE начал работу и показал полное кольцо полярных сияний вокруг Северного полюса

Совместная миссия ESA и Китайской академии наук получила первые результаты наблюдений Земли Совместная миссия Европейского космического агентства (ESA) и Китайской академии наук SMILE официально начала научные наблюдения.

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