Космический аппарат SMILE начал работу и показал полное кольцо полярных сияний вокруг Северного полюса

Совместная миссия ESA и Китайской академии наук получила первые результаты наблюдений Земли Совместная миссия Европейского космического агентства (ESA) и Китайской академии наук SMILE официально начала научные наблюдения.
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