ДрузьяРелигияСлавянские Боги войны, что известно о них?https://artsgtu Славянские Боги войны, что известно о них? Мальчиков да юношей, молодых мужчин влечет слава могучих воинов.Вернуться к статье31НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий Ильинов=0=0=Юрий ИльиновRussia, Ангарск-2, Центр города. Знаете, как в секретном Ангарске выглядят почтовые адреса? Вот мой загадочный из детства : 82-9-28, хехехе, это квартал, дом, квартира… Как оказалось в комментариях читателей к первой публикации, таких городов, построенных по Ленинградским проектам по заказу Средьмаша ( атомная промышленность СССР) в послевоенной России было построено много, и Ангарск среди них выделяется только хорошо сохранившейся цельной планировкой с жилой застройкой, и большими размерами- это целый город в городе, и в основном он и является обьектом внимания моего айфончика здесь. Вообще Ангарск с населением в четверть миллиона очень большой и в целом застроен как все другие российские современные города- хрущобами и панельками; я здесь пишу в основном про сталинские дома. Главной особенностью этих первых кварталов 50-60 годов были четкие перспективы улиц с отличным озеленением, дома ставились по периметру, и образовавшийся безопасный для детей квартальный двор-сад включал в себя всю социальную жизнь жителей- ясли , садики и комбинаты питания. С появлением хрущоб в 1960е г. фронт оформленных проспектов почти полностью исчез, структура города резко изменилась, двинулась в тайгу, перестала быть дискретной, тк новые пятиэтажки ставили на участке часто параллельно друг другу из соображений лучшей инсоляции, а не по периметру. Дворовые пространства перестали ограничивать жителей, стройные упорядоченные дома вдоль старых улиц ушли в сторону, а восприятие города горожанами стало более просторным, свободным и « диагональным»- теперь утопающие в остатках тайги дома соединялись мягкими произвольными тропинками во всех направлениях, давая истинное ощущение «города-леса».Таким образом большой кусок Ангарска обогатился ещё одним уникальным аспектом, образом обширного санатория в лесу (его брат-Новосибирский Академгородок).Улицы для транспорта стали шире, нарушив очень приятный предыдущий масштаб невысокой застройки с «Ленинградским домиками», но по ним не особенно кто и гулял, все пути проходили наискосок внутри уже не кварталов, а больших микрорайонов. Ну а потом пришло время панелек третьей, совсем другой организации городского пространства, которую мы все хорошо знаем и мало любим ( город-пустырь). Общественный центр старого Ангарска очень лапидарен, идеологически выверен и ясен, и я уже писала про восьмерку: у города есть торжественная поперечная трехкилометровая ось, и на неё все социальное красивое общеполезное навешено как на прямую короткую стрелу. С вокзала Транссиба ты доходишь до ангарских Пропилей- колоннады «Ангарские ворота», потом до двух «Детских миров» по углам широкого главного проспекта, где тебе уже приветственно машет рукой Ленин в центре главной площади у мэрии. Строго за спиной Ильича - Главный Дворец Культуры, который пропускает тебя через монументальную колоннаду на овазоненные главные аллеи главного парка. Там же -Дворец Спорта. Выйдя из парка с фонтаном ты уже стоишь у Дворца Пионэров и ностальгически хлюпаешь носом, а упорно пройдя густой темный сквер за ним, -уже упёрся в Главный стадион города с Бассейном, за которыми-то уже вдруг полный конец города: высокий обрыв и красивые виды вниз на дикую пойму широченного Китоя. Сейчас там рядом- приятная тенистая набережная и та самая линия сталинских двухэтажных вилл для химической элиты города.Юрий ИльиновНемного анекдотичная стрела получилась, но именно такой центр придумали Ленинградцы для Ангарска. Причём с одной стороны этой оси кварталы с двух-трехэтажными старыми сталинками, а с другой стороны- сталинки же , но четырехэтажные, длинные и высокие, нового могучего поколения, с высоченными потолками квартир и холодильниками под мраморными подоконниками; (они до сих пор ценятся больше всего у ангарчан). Структура города позволяла мне в детстве самой без родителей вернуться из детского сада домой - он был во дворе, позже- безопасно сходить самой в школу по-соседству. После обеда в столовой возле дома я могла отправиться одна во Дворец Пионеров на рисунок, потом- во Дворец Культуры на занятия театрального кружка, или на фигурное катание во Дворец Спорта, или на плавание в бассейн. Погулять со знакомой Бяшей вокруг фонтана в Парке. И три раза в неделю- серьезные тренировки лёгкой атлетикой; я даже вошла одно время в сборную Сибири среди младшей группы. Получается, мои работающие родители примерно с середины первого класса видели меня только вечером, и я семилетняя девочка целый день могла самостоятельно перемещаться по кружкам и спортивным секциям впо всему городу, причём и выбирала кружки сама. Дети в Ангарске переставали ходить в школу только если температура ниже -35* мороза, при минус тридцати трёх ищи коньки и беги на корт! Сейчас конечно удивительно все это сравнивать с современной жизнью детей, особенно их безопасностью; а ведь Ангарск всегда был окружён кольцом колоний, тюрем и «зон».Правда, зимой в Ангарске темнеет уже в три-четыре вечера, и уличная жизнь предусмотрительно замирает. От своего папы с его «интересной» работай я слышала, что Ангарск очень подвержен появлению шаровых молний, они пару раз были причинами катастрофических пожаров на нефтехранилищах, и даже есть легенда, что при пенальти на городском стадионе вся шестерка выстроившихся в шеренгу футболистов была поражена ударом тоже шаровой молнии. Вот на этой загадочной ноте оставим мой милый Ангарск, и я надеюсь теперь, посещая Иркутск и Байкал, вы выделите денёк прогуляться по несостоявшемуся Городу Будущего. Он теперь город ПрошлогоКомментировать
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