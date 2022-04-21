Ле Пен проиграла дебаты Макрону перед вторым туром выборов во Франции

Кандидат в президенты Франции от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен уступила действующему хозяину Елисейского дворца Эммануэлю Макрону в больших дебатах 20 апреля, показали данные опроса Odoxa-Backbone Consulting для газеты Le Figaro.