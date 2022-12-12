Спецпосланник Байдена заявил, что США продолжают диалог с Россией по экстрадиции Уилана

Специальный посланник президента США по вопросам заложников Роджер Карстенс заявил, что Вашингтон продолжает открытый диалог с Москвой по вопросу обмена заключенными, в частности это касается осужденного за шпионаж в РФ американца Пола Уилана.
Специальный посланник президента США по вопросам заложников Роджер Карстенс заявил, что Вашингтон продолжает открытый диалог с Москвой по вопросу обмена заключенными, в частности это касается осужденного за шпионаж в РФ американца Пола Уилана.
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