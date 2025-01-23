Какие растения в средней полосы России самые опасные

Считается, что ядовитые растения произрастают только в жарких тропиках, но это не так. Стоит выехать на дачу или в ближайший лес, и мы можем встретиться с флорой, представляющей для человека серьезную и даже смертельную опасность Белладонна (лат.
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