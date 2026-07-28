www.globallookpress.com/dts Nachrichtenagentur Самолет главы киевского режима Владимира Зеленского, направлявшийся в Вашингтон, 27 июля совершил промежуточную посадку в британском аэропорту Борнмут, который в прошлом служил военным аэродромом Королевских ВВС Великобритании.
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