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Самолет Зеленского по пути в США сел на бывшей базе ВВС Британии

Самолет Зеленского по пути в США сел на бывшей базе ВВС Британии

www.globallookpress.com/dts Nachrichtenagentur Самолет главы киевского режима Владимира Зеленского, направлявшийся в Вашингтон, 27 июля совершил промежуточную посадку в британском аэропорту Борнмут, который в прошлом служил военным аэродромом Королевских ВВС Великобритании.

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