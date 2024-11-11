Сенатор США Хагерти: Санкции позволяют России продавать энергоносители

Член Сената Соединённых Штатов Америки Билл Хагерти проинформировал о том, что американское санкционное давление оказалось недостаточным для того, чтобы помешать Российской Федерации зарабатывать благодаря продаже топлива.
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