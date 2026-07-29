В Краснодаре число работающих АЗС выросло до 85

Количество действующих автозаправочных станций в Краснодаре возросло до 85. По состоянию на утро 29 июля этот показатель превышает данные предыдущего дня на две АЗС, проинформировали в городском Муниципальном центре управления.
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