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Царьград

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В Краснодаре число работающих АЗС выросло до 85

В Краснодаре число работающих АЗС выросло до 85

Количество действующих автозаправочных станций в Краснодаре возросло до 85. По состоянию на утро 29 июля этот показатель превышает данные предыдущего дня на две АЗС, проинформировали в городском Муниципальном центре управления.

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