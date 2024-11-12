Член ОП РФ Гаспарян призвал вернуть "Витязь-Аэро" возможность работать

На Камчатке сегодня наблюдается настоящий транспортный коллапс. Об этом в своем Telegram-канале рассказал телерадиоведущий, первый зампред комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты РФ Армен Гаспарян.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии