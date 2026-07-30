Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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США – Иран, начинай сначала: Трамп в бешенстве, нефть дорожает, «Пэтриотов» не хватает

США – Иран, начинай сначала: Трамп в бешенстве, нефть дорожает, «Пэтриотов» не хватает

Ранним утром в среду, 29 июля КСИР нанес удар по стратегическим объектам США на территории Иордании. Эта атака прервала трехдневное хрупкое перемирие, установившееся после двух недель интенсивных бомбардировок, и спровоцировала мгновенный скачок цен на нефть.

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