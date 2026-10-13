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Тульские новости

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Тульский «Град» накрыл позицию ВСУ на Днепропетровском направлении

Тульский «Град» накрыл позицию ВСУ на Днепропетровском направлении

Тульский расчет ликвидировал цель на Днепропетровском направлении.Тульский расчет реактивной системы залпового огня «Град» войсковой группировки «Центр» уничтожил позицию подразделений Вооружённых Сил Украины в районе Днепропетровского направления.

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