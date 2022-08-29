«Страна живет обычной мирной жизнью, а ребята пашут там под пулями», — Владимир Путин В Краснодаре в знак поддержки солдат, состоялось открытие фотовыставки Натальи Батраевой «Донбасс — Южная Осетия — Косово», которая снималась на протяжении 17 лет.