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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Леброн Джеймс хранит «одну или две» из своих коллекционных карточек стоимостью 5,2 млн долларов на «черный день»

Суперзвезду «Филадельфии» Леброна Джеймса спросили, знает ли он самую высокую цену, которую когда-либо выручали за одну из его коллекционных карточек.

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