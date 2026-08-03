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Аргументы недели

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Сотрудников WB обязали иметь кнопочные телефоны

Сотрудников WB обязали иметь кнопочные телефоны

Лишь такие аппараты можно проносить на рабочее место. Вход со смартфонами запрещен с 3 августа 2026 года.

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