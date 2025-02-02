Ленинградские спасатели не обнаружили подтопления в Белогорке и Новосиверском

Река Оредеж находится в пределах русла В связи с подъемом воды в реке Оредеж спасатели Ленобласти, а также работники правительства области, отвечающие за природные ресурсы, работники администраций и организаций, отвечающих за гидротехнические сооружения, продолжают следить за обстановкой на водоемах региона.
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