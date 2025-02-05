«Китайский Новый год в Москве»: от обнимания драконов до мастер-классов по пельменям у Кремля

На самобытном фестивале уникальные впечатления ждут каждогоДоводилось ли вам когда-нибудь обнимать дракона или играть в пайцзю? На первый взгляд, эти занятия кажутся фантастическими, но они становятся реальностью для каждого посетителя масштабного фестиваля «Китайский Новый год в Москве».