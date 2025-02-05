Daily Storm
MainНовостиВластьОбществоЭкономикаКультураЧтиво
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Daily Storm

655 подписчиков

«Китайский Новый год в Москве»: от обнимания драконов до мастер-классов по пельменям у Кремля

«Китайский Новый год в Москве»: от обнимания драконов до мастер-классов по пельменям у Кремля

На самобытном фестивале уникальные впечатления ждут каждогоДоводилось ли вам когда-нибудь обнимать дракона или играть в пайцзю? На первый взгляд, эти занятия кажутся фантастическими, но они становятся реальностью для каждого посетителя масштабного фестиваля «Китайский Новый год в Москве».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх