Павел Бадаев. Одесский цыганский табор закидал камнями Суворовский военкомат в Одессе. Ага, районы переименовали, а военкоматы нет.
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