Без «Газпрома»: Зеленский намерен транзитировать газ из Азербайджана в Европу

Это станет возможным после окончания контракта с «Газпромом» в конце этого года. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ведет переговоры о поставках природного газа из Азербайджана в Евросоюз через свою территорию после окончания транзитного соглашения с «Газпромом».