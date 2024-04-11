Анастасия Волочкова считает, что Аллу Пугачеву нужно вернуть

Певица Алла Пугачева наговорила немало гадостей о нашей стране. Несколько дней назад стало известно, что журналистка Ксения Собчак с командой приступила к работе над документальным фильмом о жизни певицы Аллы Пугачевой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии