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Патрушев: Основные выгодополучатели от терактов на "Северных потоках" - США, а исполнители - английские ВМС

Патрушев: Основные выгодополучатели от терактов на "Северных потоках" - США, а исполнители - английские ВМС

Очевидно, что основным выгодополучателем терактов на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" являются США, а участие в их планировании и исполнении, по информации Минобороны России, принимали представители английских военно-морских сил.

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