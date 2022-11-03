Патрушев: Основные выгодополучатели от терактов на "Северных потоках" - США, а исполнители - английские ВМС

Очевидно, что основным выгодополучателем терактов на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" являются США, а участие в их планировании и исполнении, по информации Минобороны России, принимали представители английских военно-морских сил.
Очевидно, что основным выгодополучателем терактов на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" являются США, а участие в их планировании и исполнении, по информации Минобороны России, принимали представители английских военно-морских сил.
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