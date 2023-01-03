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Крейчи вышел на 8-е место в истории «Бостона» по очкам с учетом плей-офф

Нападающий «Бостона» Давид Крейчи сделал передачу в матче против «Питтсбурга» (2:1). Теперь на его счету 882 (267+615) очка в НХЛ с учетом плей-офф.

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