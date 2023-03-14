Участки в деревне Ожигово предоставят гражданам под строительство частных домов

Два земельных участка, которые расположены в поселении Новофедоровское, деревня Ожигово на Тенистой улице (земельный участок 17 и земельный участок 19), ТАО, предоставят гражданам под размещение объектов индивидуального жилищного строительства.
Два земельных участка, которые расположены в поселении Новофедоровское, деревня Ожигово на Тенистой улице (земельный участок 17 и земельный участок 19), ТАО, предоставят гражданам под размещение объектов индивидуального жилищного строительства.
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