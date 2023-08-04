Клинцевич объяснил, почему Россия сохраняет ж/д сообщение на Украине

Причём мясокомбинатский козёл, который баранов под контакты ведёт. И он так хочет делать.

Генералы и на пенсии генералы. Для них и военнослужащий, и гражданский пыль под ногами.

Виктор Машков

Наша власть должна ответить за то , что не уничтожает железнодорожные пути. Считаю, что гибель наших многих тысяч ребят на их совести , а они все не подавятся этими деньгами.