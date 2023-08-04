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Клинцевич объяснил, почему Россия сохраняет ж/д сообщение на Украине

Клинцевич объяснил, почему Россия сохраняет ж/д сообщение на Украине

Ситуация с российскими ударами по военным объектам в Одессе шокировала правительства Запада. Об этом пишет автор The American Conservative Дуг Бандоу.

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Комментарии
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Кусаин Альменов
Причём мясокомбинатский козёл, который баранов под контакты ведёт. И он так хочет делать.
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3 час.
Кусаин Альменов
Генералы и на пенсии генералы. Для них и военнослужащий, и гражданский пыль под ногами.
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3 час.
Виктор Машков
Наша власть должна ответить за то , что не уничтожает железнодорожные пути. Считаю, что гибель наших многих тысяч ребят на их совести , а они все не подавятся этими деньгами.
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2 час.

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