Происшествия

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В Красноярском крае осужден командир воздушного судна за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта

Собранные следственными органами Восточного межрегионального СУТ СК России доказательства судом признаны достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении командира воздушного судна авиационной компании за нарушение им правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекших по неосторожности причинение крупного ущерба (ч.

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