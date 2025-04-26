Минтранс планирует запретить парковку электросамокатов на тротуарах

Министерство транспорта Российской Федерации разрабатывает поправки в Правила дорожного движения, которые будут запрещать парковку электросамокатов на тротуарах, пешеходных дорожках и в других зонах, предназначенных для пешеходов, за исключением специально отведенных мест.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии