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"Фантомные боли" Писториуса: Госдума ответила на заявление ФРГ о "русской угрозе" НАТО

"Фантомные боли" Писториуса: Госдума ответила на заявление ФРГ о "русской угрозе" НАТО

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий ответил на заявление министра обороны ФРГ Бориса Писториуса о "русской угрозе" Нато в случае проигрыша Украины в конфликте.

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