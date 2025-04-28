"Фантомные боли" Писториуса: Госдума ответила на заявление ФРГ о "русской угрозе" НАТО

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий ответил на заявление министра обороны ФРГ Бориса Писториуса о "русской угрозе" Нато в случае проигрыша Украины в конфликте.