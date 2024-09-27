В Узбекистане хотят объявить Захарову персоной нон грата после скандала с избиением русского ребенка

МОСКВА, 27 сентября, ФедералПресс. В Узбекистане обвинили Россию в империализме и предложили сделать представителя МИД страны Марию Захарову персоной нон-грата после того, как ведомство призвало Ташкент дать оценку жестокому обращению с русскоязычным ребенком в школе.