В Узбекистане хотят объявить Захарову персоной нон грата после скандала с избиением русского ребенка

МОСКВА, 27 сентября, ФедералПресс. В Узбекистане обвинили Россию в империализме и предложили сделать представителя МИД страны Марию Захарову персоной нон-грата после того, как ведомство призвало Ташкент дать оценку жестокому обращению с русскоязычным ребенком в школе.
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