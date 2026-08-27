В Непале создана группа для поиска пропавших иностранцев после наводнения

В Непале создана специализированная группа, которая занимается координацией поиска и спасения иностранных граждан, пострадавших или пропавших после наводнения, вызванного землетрясением и оползнем 26 августа.
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