Власти Пхукета хотят пускать только тех туристов, на счету у которых не менее 900 тысяч рублей

Это будет гарантией, что путешественники дольше пробудут в Таиланде и больше потратят. Губернатор острова предложил перераспределить турпоток по стране путем продвижения непопулярных провинций Краби, Ранонг и ПхангнгаТуристам без 900 тысяч рублей на счету хотят запретить въезд на Пхукет.