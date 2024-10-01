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Власти Пхукета хотят пускать только тех туристов, на счету у которых не менее 900 тысяч рублей

Власти Пхукета хотят пускать только тех туристов, на счету у которых не менее 900 тысяч рублей

Это будет гарантией, что путешественники дольше пробудут в Таиланде и больше потратят. Губернатор острова предложил перераспределить турпоток по стране путем продвижения непопулярных провинций Краби, Ранонг и ПхангнгаТуристам без 900 тысяч рублей на счету хотят запретить въезд на Пхукет.

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