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    Неплохо устроилось руководство Таджикистана,живут как баи,а русские должны кормить их людей."Вы нас не напуга...
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Возвращение Суровикина, нападение на "вагнеровца", предупреждение Польше: В России взорвали три "инфобомбы"

Возвращение Суровикина, нападение на "вагнеровца", предупреждение Польше: В России взорвали три "инфобомбы"

© The Kremlin Moscow/Globallookpress Сегодня 15K прочитали В России информационное пространство одна за другой взорвали три "инфобомбы".

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Комментарии
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Валентина Литвяк
Из трех инфобомб думается, что правдой является только предупреждение Польше. Остальные просто фейки для успокоения населения
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