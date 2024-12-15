Главная новогодняя елка России уступила по высоте елке в Вене

Главная ёлка России, установленная на Соборной площади в Кремле, длиной в 30 метров, уступила в высоте натуральной новогодней елке, установленной в Вене, длина которой составила 34 метра, сообщает 15 декабря РИА Новости.
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