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Артета о возможном уходе Жезуса: «Не знаю, откуда такие слухи. И я бы хотел, чтобы Жоржиньо остался. Он важен для «Арсенала» как на поле, так и за его пределами»

У главного тренера «канониров» спросили, планирует ли он трансфер Габриэла Жезуса из клуба по завершении нынешнего сезона.

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