⚡В России планируют ужесточить правила прохождения водительской медкомиссии. Сдача теста на наркотики станет обязательной для получения медсправки, тогда как сейчас анализы требуются только при подозрении.
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⚡В России планируют ужесточить правила прохождения водительской медкомиссии. Сдача теста на наркотики станет обязательной для получения медсправки, тогда как сейчас анализы требуются только при подозрении.