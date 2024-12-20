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В России зафиксировано более 8,5 тысяч жалоб на сбои в работе YouTube

В России зафиксировано более 8,5 тысяч жалоб на сбои в работе YouTube

В России растет количество жалоб о сбоях в работе видеохостинга YouTube.По данным сервиса «Сбой.рф», 18 декабря поступило 5283 сообщения о сбоях в работе YouTube, что почти в пять раз больше, чем днем ранее.

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