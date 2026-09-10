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В Екатеринбурге осудили владельца автомойки за кражу электричества на 6,6 млн рублей

В Екатеринбурге осудили владельца автомойки за кражу электричества на 6,6 млн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 сентября, ФедералПресс. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес приговор Денису Косинцеву, который воровал электричество для работы своего бизнеса.

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