Леус: на смену солнцу придут дожди

Приближающийся с запада циклон к вечеру затянет небо плотными облаками С утра в воскресенье в Северной столице солнечно, но к вечеру в город придут дожди, рассказал в своем телеграм-канале синоптик Михаил Леус.
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