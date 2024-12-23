Назван ключевой для Евросоюза товар российского экспорта

Политика Евросоюза не мешает странам объединения закупать товары российского экспорта. Ключевое место в экспорте РФ в ЕС занимают удобрения, а вовсе не нефть или газ, заявил в беселе с агентством «Прайм» профессор кафедры международного бизнеса Финансового университета Константин Лебедев.