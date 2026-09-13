Трамп допустил появление китайских автомобильных заводов в США

Президент США Дональд Трамп допустил появление китайских автомобильных заводов на территории США, заявив, что не возражает против этого, поскольку такие предприятия создали бы рабочие места для американцев.
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