Компании из Индии и Канады попытаются вместе создать высотный БПЛА

Партнерство для оценки интеграции турбовинтовых двигателей в программу высотного БПЛА большой продолжительности полета создали индийская компания Bharat Forge Ltd и канадская корпорация Pratt & Whitney Canada 15 сентября, сообщает Economic Times.
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