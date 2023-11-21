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Парламентская газета

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Депутаты нашли способ удешевить строительство электростанций

Депутаты нашли способ удешевить строительство электростанций

Запрет на проектирование прямоточных систем водоснабжения для охлаждения компрессоров на тепловых и атомных электростанциях (ТЭС и АЭС) сдерживает выполнение стратегической задачи достижения технологического суверенитета, убеждены депутаты Госдумы.

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