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Гороскоп здоровья на сентябрь 2023

Гороскоп здоровья на сентябрь 2023

Гороскоп здоровья на сентябрь 2023ДавлениеВажно избегать перегрузок и стрессовых ситуаций в середине сентября: в это время многие будут особенно чувствительны и ранимы, сильные переживания могут спровоцировать обострение хронических заболеваний.

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