Гороскоп здоровья на сентябрь 2023

Гороскоп здоровья на сентябрь 2023ДавлениеВажно избегать перегрузок и стрессовых ситуаций в середине сентября: в это время многие будут особенно чувствительны и ранимы, сильные переживания могут спровоцировать обострение хронических заболеваний.