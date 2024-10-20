Mercedes-AMG SL 43 и C 43 стали мощнее после заводского апгрейда

В США самые доступные «заряженные» модели прибавили в производительности к 2025 модельному году. Четырёхцилиндровый 2,0-литровый мотор у кабриолета и седана общий, потому программа доработок похожа: SL 43 стал мощнее на 40 л.
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