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Новости экономики России

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На что потратить дивиденды от Сбера?

На что потратить дивиденды от Сбера?

Недавно пришли дивиденды от Сбера. Для любого инвестора с доходной стратегией инвестирования, которая построена на базе получения пассивного дохода от активов, часто встает вопрос, что делать с этими деньгами?Вариантов на самом деле множество - потратить на себя и близких, реинвестировать в акции/облигации, вложить в образование свое или детей и т.

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