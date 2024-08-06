На что потратить дивиденды от Сбера?

Недавно пришли дивиденды от Сбера. Для любого инвестора с доходной стратегией инвестирования, которая построена на базе получения пассивного дохода от активов, часто встает вопрос, что делать с этими деньгами?Вариантов на самом деле множество - потратить на себя и близких, реинвестировать в акции/облигации, вложить в образование свое или детей и т.